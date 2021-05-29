عبدالعزيز بن سعود يلتقي رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الألمانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، بكل من : الرئيس التنفيذي لشركة هنسولدت توماس مولر، والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء ديريك هوك، والرئيس التنفيذي لشركة فيريدوس أندرياس راشماير، والرئيس التنفيذي لشركة تيسن كورب مارتينا ميرز، والرئيس التنفيذي لشركة لورسن بيتر لورسن، والرئيس التنفيذي لقطاع النقل بشركة سيمنس مايكل بيتر، والرئيس التنفيذي لشركة هيكلر اند كوخ الدكتور جنيس بودو كوتش.

سبل التعاون:

وبحث سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مع المسؤولين خلال اللقاءات سبل التعاون بما يخدم متطلبات العمل الأمني.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.



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