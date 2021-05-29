الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

واتساب: لا حظر للحسابات حتى لو لم يقبلوا التحديثات

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن متحدث باسم واتساب، اليوم السبت، أن الخطة تغيرت، ولن يتم تقييد أي وظيفة في التطبيق أو حظر لأيٍّ من حسابات المستخدمين، حتى لو لم يقبلوا التحديثات في الوقت الحالي.

قد يتغير مستقبلًا:

وبحسب بوابة التقنية: جاء هذا التغيير بعد مناقشات فيسبوك مالك التطبيق مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية، مؤكدًا: أن قرار التراجع قد يتغير مستقبلًا، لكننا نحاول حاليًّا الحفاظ على قاعدة المستخدمين.

غضب وانتقاد:

وأثار تغيير سياسات الخصوصية في المنصة غضبًا وانتقادات واسعة في أنحاء العالم؛ ما أدى إلى نزوح ملايين المستخدمين إلى تطبيقات أخرى مثل سيجنال وتيليجرام، إثر تخوفات من مشاركة البيانات الشخصية التي أعلن تطبيقها اعتبارًا من 15 مايو الجاري.

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