اخبار السعوديه

نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح فايزر والتحقيق فيها

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح فايزر والتحقيق فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح فايزر والتحقيق فيها

شددت على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عدم صحة الرسالة المتداولة حول وجود خلل بإحدى شحنات لقاح فايزر والتحقيق فيها.

أنباء غير صحيحة: 

وذكر حساب خدمات الاستفسار التابع لـ نزاهة على موقع تويتر، اليوم السبت، أن الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، مؤكدة أن جميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ينشر عبر قنواتها الرسمية.

شائعات: 

وشددت الهيئة على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، محذرة من أن يسهم في نشر تلك الشائعات يعرض نفسه للمحاسبة.
شارك الخبر

شارك الخبر




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا