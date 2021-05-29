نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح فايزر والتحقيق فيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عدم صحة الرسالة المتداولة حول وجود خلل بإحدى شحنات لقاح فايزر والتحقيق فيها.

أنباء غير صحيحة:

وذكر حساب خدمات الاستفسار التابع لـ نزاهة على موقع تويتر، اليوم السبت، أن الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، مؤكدة أن جميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ينشر عبر قنواتها الرسمية.

شائعات:

وشددت الهيئة على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، محذرة من أن يسهم في نشر تلك الشائعات يعرض نفسه للمحاسبة.

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