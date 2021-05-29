الصيف يدخل أرصاديًّا الثلاثاء المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستسجل المنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة خاصة في الأحساء.

دخول الصيف:

كما توقع المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن تستمر الأجواء الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن دخول فصل الصيف أرصاديًّا وليس فلكيًّا سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

درجات حرارة عالية:

وتابع العقيل أنه بداية من يوم الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية، وقد تتأثر منطقة مكة المكرمة بالرياح الشرقية الجافة والحارة، وترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية.

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