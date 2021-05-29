السعودية تزوّد الهند بـ140 طنًّا من الأوكسجين الطبي السائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

شحنت السعودية الشهر الماضي، 80 طنًّا من الأوكسجين السائل إلى الهند، ومن المقرر أن تزودها بثلاث حاويات أخرى تحتوي على 60 طنًّا من الأوكسجين و100 حاوية أخرى لنقلها.

شحن الأوكسجين:

وبحسب صحيفة ذي هيندو الهندية، تقوم السعودية بشحن المزيد من الأوكسجين الطبي والناقلات إلى الهند لنقلها؛ لأنها تزيد من المساعدات للأمة التي تكافح أسوأ انتشار لوباء “كوفيد-19” في العالم.

وغرد وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، قائلًا: “نقدر بشدة لفتة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي على عرض إرسال 3 حاويات متنقلة مع 60 طنًّا من الأوكسجين السائل الطبي، والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي في 6 يونيو 2021، وكذلك توفير 100 حاوية متنقلة في الأشهر المقبلة لدعم الهند في محاربة كورونا”.

الهند وأوبك:

واتجهت الهند إلى دول أوبك، خصوصًا السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت للحصول على الأوكسجين الطبي في معركتها ضد الوباء”.

أضاف برادان في تغريدته: “ستبقى الحاويات الثلاث والحاويات الإضافية التي ستأتي في الأسابيع المقبلة مع مؤسسة النفط الهندية، لمدة 6 أشهر كبادرة حسن نية من الحكومة السعودية، وستصدر الأوكسجين السائل الطبي ومؤسسة النفط الهندية من مجموعة (ليندي- الدمام) بشروط تجارية للاستيراد إلى البلاد”.

وتابع: “محادثاتي مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز خلال هذا الشهر، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة (كوفيد- 19)، في الواقع مظهر من مظاهر صداقتنا العميقة والعلاقات الأسرية التي تشكل في النهاية جوهر انسجام العلاقات السعودية- الهندية”.

شارك الخبر