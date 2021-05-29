الصحة تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1106 حالات مؤكدة وتعافي 1274 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10,013حالة منها 1394 حالة حرجة.
ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
- 1106 حالات إصابة جديدة
- 1274 حالة شفاء
- 10,013 حالة نشطة
- 1394 حالة نشطة
- 14 وفاة جديدة
- 7334 إجمالي الوفيات
- 448,284 إجمالي الإصابات
- 430,937 إجمالي حالات الشفاء
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