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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من 11 دولة بينها الإمارات وأمريكا وفرنسا.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 20 / 6 / 1442 ه، الموافق 2 / 2 / 2021 م، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، موقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، اعتبارا من ال 9 من مساء

الأربعاء 21 / 6 / 1442 ه.

وبناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة.

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوها إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتبارا من الواحدة من صباح الأحد 18 / 10 / 1442 ه الموافق 30 / 5 / 2021 م.

دول تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين منها:

الإمارات العربية المتحدة

جمهورية ألمانيا الاتحادية

الولايات المتحدة الأمريكية

أيرلندا

جمهورية فرنسا

الاتحاد السويسري

مملكة السويد

المملكة المتحدة

الجمهورية البرتغالية

اليابان