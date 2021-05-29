مناقشة دور هيئة الغذاء والدواء في تطوير الصناعات الوطنية الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الصحية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وعدد من المسؤولين في الهيئة، التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة التقرير السنوي وأبرز ما ورد فيه حول أداء الهيئة في عام التقرير، ومحاور أخرى من ضمنها المشاريع الاستراتيجية ومبادرات برنامج التحول الصحي للهيئة، كما استعرض الاجتماع دور الهيئة في تطوير الصناعات الوطنية الطبية والخدمات اللوجستية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في المملكة، والجهود المبذولة في إطار توطين الأدوية، والخطة نحو تحسين نسبة الحضور النسائي في الوظائف القيادية، وبعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالهيئة.

وأشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم مع مسؤولي الهيئة بالدور الذي تقوم به الهيئة بجانب جهود أجهزة الدولة الأخرى المعنية بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التأكد من سلامة ومأمونية اللقاحات وتقديمها بالشكل الآمن والسليم.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة في الاجتماع عددا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه التقرير، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على ما طرح من استفسارات، تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة، للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.