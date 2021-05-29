تزيين حدائق المدينة المنورة بـ2800 شجرة

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واستطاعت الأمانة زراعة 38 ألفا و255 شجرة ضمن مبادرتها التي تستهدف الوصول إلى مليون شجرة، كما عمدت لزراعة عدد من المسطحات وتحويلها إلى مناطق خضراء بمساحة تبلغ 2075 م2.
كما نفذت مشاريع متعلقة بالحدائق والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء في عدة طرق ومحاور رئيسية شملت الميادين العامة، وممرات المشاة، والشوارع الفرعية، بهدف تحسين جودة الحياة والإسهام في تطوير المدينة.
وأجرت الأمانة صيانة مدنية لـ890 م2، فيما اعتنت بصيانة شبكات الري عبر تحديثها لنحو 1565 م.
من أعمال تهيئة الحدائق:
- تقليم وتهذيب 361 شجرة.
- رفع المخلفات والردم الترابية بـ18,350 م2.
- إزالة 56 شجرة ضارة.
- تعشيب 37,550 م2.
- تكريب 3017 نخلة.
- صيانة 30 من ألعاب الحدائق.
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