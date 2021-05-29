شكرا لقرائتكم خبر تزيين حدائق المدينة المنورة بـ2800 شجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع قيمة المرافق الخدمية، وتهيئتها بما يتناسب مع الزوار، أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي عددا من الأعمال المرتبطة بالحدائق وتهيئتها، وإضفاء اللمسة الجمالية على الخدمات التي تقدمها لأهالي وزوار المدينة المنورة، حيث فرغت من زراعة 2853 من الشجيرات والصباريات خلال الفترة 19-25 مايو الحالي.

واستطاعت الأمانة زراعة 38 ألفا و255 شجرة ضمن مبادرتها التي تستهدف الوصول إلى مليون شجرة، كما عمدت لزراعة عدد من المسطحات وتحويلها إلى مناطق خضراء بمساحة تبلغ 2075 م2.

كما نفذت مشاريع متعلقة بالحدائق والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء في عدة طرق ومحاور رئيسية شملت الميادين العامة، وممرات المشاة، والشوارع الفرعية، بهدف تحسين جودة الحياة والإسهام في تطوير المدينة.

وأجرت الأمانة صيانة مدنية لـ890 م2، فيما اعتنت بصيانة شبكات الري عبر تحديثها لنحو 1565 م.

من أعمال تهيئة الحدائق:

