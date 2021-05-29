شكرا لقرائتكم خبر بحضور الحقيل.. لجنة شورية تبحث دعم الرقابة البلدية وشؤون الأراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وفي بداية الاجتماع قدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الشكر لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومسؤولي الوزارة على الجهود التي تقدمها الوزارة للعمل على تطوير قطاعي البلديات والإسكان، وجرى بعد ذلك استعراض عدد من المحاور التي تركزت حول الاستراتيجية العامة للوزارة، والتخطيط العمراني وشؤون الأراضي وتطوير النموذج التشغيلي، والتحول الرقمي للوزارة، وتكامل أداء الوزارة وتعاونها مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافة للصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بدعم الرقابة البلدية كجانب مهم لتطوير القطاع البلدي، وما يمكن تطويره من الأنظمة والاشتراطات والتراخيص، لإزالة المعوقات كافة والتوسع فيها من خلال الرقابة المجتمعية، والقطاع الخاص.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات حول أولويات عمل الوزارة في تمكين المدن وتحسين المشهد الحضري، والمستهدفات لتطوير معايير التنمية المستدامة، ومستوى جودة الحياة، حيث أجاب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومسؤولو الوزارة على ما قدم من استفسارات حول جهود الوزارة في هذه الجوانب.