فرص استثمارية للأندية الرياضية والأجنحة الفندقية بالظهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص) فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال في مجالات مراكز الأندية الرياضية، والأجنحة الفندقية، ومراكز ومجمعات التسوق والترفيه بمدينة الظهران، وذلك لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة، عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية. وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن هذه الفرص تأتي ضمن حزمة من 44 فرصة استثمارية مطروحة للاستثمار بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة، وتأتي استكمالا لجهود الأمانة لنشر الخدمات والمراكز الداعمة للترفيه والسياحة والرياضة وتعزيز عناصر جودة الحياة بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك بالتعاون مع فريق الوزارة وبالشراكة مع فرق العمل بالوزارات الأخرى وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات، لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة، ومواكبة التوجهات لانتقال مقرات وموظفي الشركات العالمية للمملكة، واستثمار المزايا النسبية للمنطقة وما تزخر به من مقومات متنوعة. تسهيلات للمستثمرين:





الاستفادة من تحديثات لائحة التصرف بالعقارات البلدية



رفع الحد الأقصى لعقود الإيجار من 25 إلى 50 عاما



السماح للأمانات والبلديات بإنشاء شراكة مع القطاع الخاص



رفع حد الإعفاء للفترة الزمنية غير المدفوعة من 5% إلى 10%، وذلك من مدة عقد الإيجار



خفض الضمانات البنكية من 100% إلى 25%



تمكين الأمانات من استثمار نسبة من الحدائق العامة خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط بدلا من 5 سنوات



تسريع إنشاء الحدائق والمتنزهات وتوسيع المسطحات الخضراء ودعم البيئة



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