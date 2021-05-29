شكرا لقرائتكم خبر باحثون واعدون يطرحون 67 ملخصا حول أمراض الروماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏طرح باحثون واعدون من الشباب أطباء زمالة الروماتيزم والمتدربين خلال أعمال المؤتمر الدولي الـ7 للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، بفندق هيلتون جدة، أبحاثهم وأوراقهم البحثية ذات الجودة البحثية العالية، والبالغ عددها 67 ملخصا بحثيا، منها 29 بحثا من الباحثين الواعدين والمتدربين، قدمت منها 13 بحثا في الفعالية، جرى خلالها اختيار أفضل 3 أبحاث مقدمة وتكريم مقدميها.

واختتمت أمس أعمال المؤتمر، بمشاركة 75 من نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة، تحت شعار (استكشاف مستقبل أبحاث أمراض الروماتيزم).

‏وأكدت رئيسة المؤتمر رئيس الجمعية السعودية للروماتيزم الدكتورة حنان الريس، أهمية المؤتمر على نمط حياة الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنه أقيم للمرة الأولى على مستوى الجمعيات الصحية السعودية يوم الباحثين الواعدين الذي عرض فيه الباحثون الشباب أطباء زمالة الروماتيزم والمتدربون أبحاثهم وأوراقهم البحثية ذات الجودة البحثية العالية.

‏من جانبه أفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي السابع للجمعية السعودية للروماتيزم الدكتور وليد حافظ أن البرنامج العلمي للمؤتمر احتوى على 50 محاضرة عن المستجدات في طب أمراض المفاصل والروماتيزم و12 ورشة عمل والكثير من الأوراق العلمية البحثية والموجهة للمتخصصين في أمراض المفاصل والروماتيزم وأيضا أطباء الأسرة والصيدلة والتمريض.

‏وأشار إلى أن من محاور أعمال المؤتمر عرض الحالات الطارئة عند المرضى المصابين بالأمراض الروماتيزمية، ونبذة عن دور التمريض في متابعة وتثقيف المرضى وتغير نمط حياة المريض المصاب بالأمراض الروماتيزمية المزمنة والتعريف بأهم الأعراض التي قد يعاني منها المريض، التي تحتاج إلى إجراء طارئ وأيضا محاضرة عن حقن المفاصل والأنسجة الرخوة.

‏وفي الختام قدمت رئيسة المؤتمر الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح المؤتمر وتميزه لهذه السنة.