شكرا لقرائتكم خبر باحثون واعدون يطرحون 67 ملخصا حول أمراض الروماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتمت أمس أعمال المؤتمر، بمشاركة 75 من نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة، تحت شعار (استكشاف مستقبل أبحاث أمراض الروماتيزم).
وأكدت رئيسة المؤتمر رئيس الجمعية السعودية للروماتيزم الدكتورة حنان الريس، أهمية المؤتمر على نمط حياة الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنه أقيم للمرة الأولى على مستوى الجمعيات الصحية السعودية يوم الباحثين الواعدين الذي عرض فيه الباحثون الشباب أطباء زمالة الروماتيزم والمتدربون أبحاثهم وأوراقهم البحثية ذات الجودة البحثية العالية.
من جانبه أفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي السابع للجمعية السعودية للروماتيزم الدكتور وليد حافظ أن البرنامج العلمي للمؤتمر احتوى على 50 محاضرة عن المستجدات في طب أمراض المفاصل والروماتيزم و12 ورشة عمل والكثير من الأوراق العلمية البحثية والموجهة للمتخصصين في أمراض المفاصل والروماتيزم وأيضا أطباء الأسرة والصيدلة والتمريض.
وأشار إلى أن من محاور أعمال المؤتمر عرض الحالات الطارئة عند المرضى المصابين بالأمراض الروماتيزمية، ونبذة عن دور التمريض في متابعة وتثقيف المرضى وتغير نمط حياة المريض المصاب بالأمراض الروماتيزمية المزمنة والتعريف بأهم الأعراض التي قد يعاني منها المريض، التي تحتاج إلى إجراء طارئ وأيضا محاضرة عن حقن المفاصل والأنسجة الرخوة.
وفي الختام قدمت رئيسة المؤتمر الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح المؤتمر وتميزه لهذه السنة.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون واعدون يطرحون 67 ملخصا حول أمراض الروماتيزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.