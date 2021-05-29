شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " القحطاني " : الليمون لا يعتبر علاج فعال لـ المناطق الداكنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور عبد الإله القحطاني، أستاذ مساعد في طب أمراض الجلدية والتجميل، عن ضرر استخدام الليمون من أجل تفتيح المناطق الداكنة.

وقال "القحطاني" خلال لقائه ببرنامج "سيدتي" المٌذاع على قناة "روتانا الخليجية": "الليمون من المواد الحمضية التي تضر الجلد.. لابد من تجنبها لأنها تتسبب في تهيج البشرة وتحسسها".

وتابع: "الليمون لا يعتبر علاج فعال للمناطق الداكنة في الجسم لذا ينصح بتجنب استخدام".