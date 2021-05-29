شكرا لمتابعة خبر عن رد "الصحة" على مصابة بكورونا جاءت نتيجة فحصها إيجابية بعد انتهائها من فترة العزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مصابة بكورونا أن نتيجة فحصها جاءت إيجابية بعد انتهائها من فترة العزل، حيث إن حالتها في توكلنا تغيرت إلى "محصنة".

وأجابت وزارة الصحة على المصابة بأن الحالة المؤكدة ويصاحبها أعراض يكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية "سعال، ضيق تنفس" وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأوضحت أنه في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.