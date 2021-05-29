شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية: مرضى التصلب اللويحي يعانون من عدم تفهم الجهات الوظيفية لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت استشارية مخ وأعصاب عن مرض التصلب اللويحي المتعدد ومعاناة أصحاب هذا المرض.

وقالت خلال لقائها مع قناة "الإخبارية": "التصلب اللويحي عبارة عن مرض مناعة ذاتية وهى لا تقل ولا تزيد لأن جزء من الخلايا المناعية تشذ عن نظامها تبدأ تهاجم الدماغ والعصب البصري".

وأكدت على أهمية التشخيص المبكر خاصة وأن له دور في المحافظة على الأنسجة الدماغية والأداء الذهني والنظر.

وأضافت: "المملكة أصبحت موفرة جميع العلاجات لهذا المرض ولا يحتاج للسفر إلى الخارج وأصبحت العلاجات متوفرة مثل الأدوية الأولية وهناك أيضًا الأدوية الوريدية وعلى حسب نوع التصلب يتم اختيار العلاج".

كما أشارت إلى أن مرضى التصلب اللويحي المتعدد يعانون من عدم تفهم الجهات الوظيفية لطبيعة مرضهم حيث يواجع بعضهم مشاكل المشي ويجب أن يراعي المجتمع المحيط به من زملاء وإداريين ذلك.