شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني" تنهي تعليق السفر على القادمين إلى المملكة من 11 دولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن إنهاء تعليق السفر على المسافرين القادمين إلى المملكة العربية أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن إنهاء تعليق السفر على المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية جواً من 11 دولة. وجاء هذا القرار بعد استقرار الوضع الوبائي في بعض الدول وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعضها الآخر مع الالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها ومتابعة تحديثات آلية وإجراءات الحجر المؤسسي. ويشتمل القرار السماح بدخول القادمين من الدول التالية: - دولة الامارات العربية المتحدة. - الولايات المتحدة الأمريكية. - جمهورية ألمانيا الاتحادية. - أيرلندا. - الجهورية الإيطالية. - الجمهورية البرتغالية. - المملكة المتحدة. - مملكة السويد. - الاتحاد السويسري. - جمهورية فرنسا. - اليابان.