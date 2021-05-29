شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح خطوات التنازل عن النصيب من الإرث لأحد الورثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل الخطوات التي يتم اتباعها في حال الرغبة بالتنازل عن النصيب من الإرث لأحد الورثة.

وذكرت الوزارة أن وثيقة ورثة متوفى تُصدر لإثبات ورثة المتوفى، وتقوم مقام حصر الورثة ويمكن التقدم بطلب توثيق ورثة متوفى عبر الرابط التالي: من هــــــــنا

وأبانت أيضًا أنه يكفي تقدم أحد الورثة بالطلب أو من ينوب عنه بوكالة تخوله الإجراء ولا يلزم وكالة من بقية الورثة، مبينة أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: من هــــــــــــــــــنا

وستصل وثيقة توثيق ورثة متوفى على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام أبشر.

أما في حال رغب أحد الورثة بالتنازل عن حصته في الدار لأخيه، فيمكن التوجه لكتابة العدل ويلزم حضور المتنازل والمتنازل له برفقه صك حصر الورثة وبيانات التركة.

كما أشارة الوزارة أنه لا يتم حذف الوريث من صك حصر الورثة بسبب التنازل عن الإرث.