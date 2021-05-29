شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الشرقي " يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المهندس أحمد الشرقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه.

وقال "الشرقي" خلال حديثه في برنامج "mbc في أسبوع": "البرنامج يستمد تصميمه فهو برنامج محلي الصنع وفق معايير محلية وبأيادي السعودية وفقًا لمتطلبات سوق العمل".

وتابع: "البرنامج يهدف لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها وتوظيف العاملين السعودين، كما كان يصنف سابقًا المنشآت حسب أحجامها لكن في البرنامج قمنا بالاستعاضة واستبدلناها بمعادلة رياضية طبيعية".

وأوضح "الشرقي" أن هذه المعادلة تقوم على نمو المنشأة حسب عدد العاملين فيها مقابل نسبة التوطين فيها، فهناك سياسات التوطين تتعلق بمهن تخصصية أو نوعية.

كما أشار إلى أن الوزارة قامت الوزارة بإطلاق حملات تتعلق بتوطين مهن معينة مثل "المهندسين والمحاسبين وهكذا" والنوعية نحاول نستهدف المهن للكفاءات الوطنية والسعودية.