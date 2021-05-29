سلال وخدمات طبية.. إغاثي الملك سلمان يطبب جراح لاجئي بنجلاديش وسوريا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله الإنسانية في بنجلاديش والأردن، لتطبيب جراح لاجئي الروهينجا وسوريا.

ووزع إغاثي الملك سلمان، الجمعة، السلال الغذائية على لاجئي الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية بنجلاديش.

وجرى توزيع 500 سلة غذائية للاجئين الروهينجا وللمجتمع المضيف في منطقة شيتاغونغ، يستفيد منها 2,500 فرد.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

وفي سياق متصل، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 393 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 171 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 68 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضًا، وراجع 23 مريضًا عيادة الأسنان، كما تم استقبال 56 مريضة في العيادة النسوية، وإجراء 4 صورة أشعة لمريضين، كما تم إعطاء 71 لقاحًا لـ26 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 15 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 271 وصفة طبية.