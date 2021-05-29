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البحرين: إطلاق الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط «اعتداء سافر»

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات رادعة

أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالسعودية، وإطلاقها، اليوم السبت، طائرة بدون طيار مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشادت بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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