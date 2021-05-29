بالصور.. السعودية تدعم الهند بـ60 طنًّا من الأكسجين لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات الهندية، أن المملكة العربية السعودية زودت بلادها بثلاث حاويات تحتوي على 60 طناً من الأكسجين و100 حاوية أخرى لنقلها، بعد شهر من شحنة أولية إلى البلد الآسيوي، بهدف مساعدته على مواجهة أزمة كورونا.

وعبر وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تقدير بلاده بشدة لعرض السعودية إرسال 3 حاويات تحتوي على 60 طنًا من الأكسجين، والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي الهندية في 6 يونيو 2021.

وأشار الوزير الهندي إلى أن السعودية عرضت كذلك توفير 100 حاوية من الأكسجين، من المقرر أن تصل الهند في الأشهر المقبلة، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد دارمندرا برادان أن لفتة المملكة العربية السعودية هذه تعكس الصداقة الوثيقة والود بين قيادة المملكة العربية السعودية والحكومة الهندية، مشيرًا إلى أن الحاويات الثلاث والحاويات الإضافية التي ستأتي في الأسابيع القادمة ولمدة 6 أشهر ستكون كبادرة حسن نية من الحكومة السعودية.

وكانت السعودية قد دعمت الهند في 25 إبريل الماضي بـ80 طنًا من الأكسجين، بالشراكة مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل واللوجستيات، وشركة "لايند" في مجال الغاز الطبيعي.

وسجلت الهند، السبت، 173 ألفًا و790 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يومًا، مع استمرار عدد الإصابات الجديدة المسجلة في التراجع.