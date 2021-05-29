2800 شجرة تزين حدائق المدينة.. لمسة جمالية تحول المسطحات لجنة خضراء

أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأعمال المرتبطة بالحدائق وتهيئتها، وإضفاء اللمسة الجمالية على الخدمات التي تقدمها لأهالي وزوار المدينة المنورة.

وكانت الأمانة قد نجحت في زراعة 38 ألفًا و255 شجرة ضمن مبادرتها التي تستهدف الوصول إلى مليون شجرة، كما عمدت لزراعة عدد من المسطحات وتحويلها إلى مناطق خضراء بمساحة تبلغ 2075 مترًا مربعًا.

كما نفذت الأمانة عدداً من المشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء في عدة طرق ومحاور رئيسية شملت الميادين العامة، وممرات المشاة، والشوارع الفرعية، بهدف تحسين جودة الحياة والإسهام في تطوير المدينة.

واستطاعت الأمانة خلال الفترة 19-25 مايو الجاري زراعة 2853 من الشجيرات والصباريات، إضافة إلى تقليم وتهذيب 361 شجرة، ورفع المخلفات والردم الترابية من مساحات تقدر بـ18350 مترًا مربعًا، فضلًا عن إزالة 56 شجرة ضارة، وشمل 37550 مترًا مربعًا بالتعشيب، وتكريب 3017 نخل، إضافة إلى صيانة 30 من ألعاب الحدائق، وإجراء صيانة مدنية لنحو 890 مترًا مربعًا، فيما اعتنت أمانة المنطقة بصيانة شبكات الري عبر تحديثها لأكثر من 1565 مترًا.

وتأتي جهود أمانة المدينة المنورة في رفد الحدائق وتطويرها لرفع قيمة المرافق الخدمية، وتهيئتها بما يتناسب مع الزوار.