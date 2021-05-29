وكيل «الصحة»: ليس كل ما يحدث بعد لقاح كورونا له علاقة بالتطعيم

حذّر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، من مروجي الشائعات حول لقاح كورونا، مؤكدًا أنه ليس كل ما يحدث بعد اللقاح له علاقة بالتطعيم.

وقال عسيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مروجو الشائعات يستغلون عواطف الناس وآلامهم.. ليس كل ما يحدث بعد اللقاح له علاقة باللقاح.

وأعاد وكيل وزارة الصحة، نشر تغريدة له، أكد فيها ضرورة التفريق بين الأعراض الجانبية الحقيقية وأعراض تتصادف مع اخذ اللقاح ولا علاقة لها به، وستحدث على أي حال.

وأشار إلى أنه مع إعطاء اللقاح لملايين الأشخاص فلا شك سيتزامن ذلك مع أمراض موجودة أصلًا، وشاء الله أن تحدث أعراضها بعد اللقاح.

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