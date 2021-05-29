شرطة الرياض تطيح بصاحب مقطع الرشاش

أعلنت شرطة منطقة الرياض، السبت، القبض على صاحب مقطع الرشاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة الرياض، في بيان صادر عنها، إن الجهات المختصة رصدت «فيديو» يظهر فيه أحد الأشخاص يضع تجهيزات رسمية على مركبته ويستعرض سلاحًا من نوع رشاش، في مقطع نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متباهيًا بذلك.

وأكدت شرطة الرياض التوصل إلى هويته والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، مشيرة إلى القبض على مواطن آخر في العقد الثالث من العمر كان برفقته، وتبين أنه من قام بتركيب التجهيزات.

وأشارت إلى أن إيقاف المواطنين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.