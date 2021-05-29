«حج الشورى» تبحث مع الحقيل سبل دعم الرقابة البلدية

بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، السبت، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، سبل دعم الرقابة البلدية كجانب مهم لتطوير القطاع البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل، ومشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي ١٤٤1/ ١٤٤٢هـ.

وقال مجلس الشورى، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن "الاجتماع بحث السبل الكفيلة بدعم الرقابة البلدية كجانب مهم لتطوير القطاع البلدي، وما يُمكن تطويره من الأنظمة والاشتراطات والتراخيص لإزالة جميع المعوقات والتوسع فيها من خلال الرقابة المجتمعية، والقطاع الخاص، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة".

وأفاد المجلس بأن "أعضاء اللجنة قدّموا -خلال الاجتماع- عددًا من الاستفسارات، فيما أجاب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومسئولي الوزارة على ما قُدم من استفسارات حول جهود الوزارة في عديد من الجوانب، وذلك تمهيدًا لإنهاء اللجنة إعداد تقريرها بشأن التقرير للعرض أمام المجلس في إحدى الجلسات المقبلة".

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