الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

وزير الداخلية يلتقي عددًا من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الألمانية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أنه التقى في برلين عددًا من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الألمانية المرتبطة بمشاريع وزارة الداخلية.

ووصل الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية، قبل يومين، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار براندنبرغ، رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية الدكتور ديتر رومان، ومدير الشرطة في وزارة الداخلية الاتحادية ماركر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الألمانية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الألمانية الاتحادية عصام بيت المال.



شارك الخبر