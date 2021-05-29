- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب الأمن باستيقافه لهما في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29
القبض على مواطنين لم يمتثلا لطلب الأمن باستيقافه لهما في القصيم
جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطنَين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما.
تفاصيل الواقعة:
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.
شارك الخبر
شارك الخبر