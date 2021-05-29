محامٍ: نتمنى سن عقوبات التشهير بمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحامي فايز العنزي، أن المستهلك ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل، مشددًا على أن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

سن عقوبات:

وتمنى المحامي، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن يتم سن عقوبات التشهير على هؤلاء المشاهير، متابعًا أنه يجب إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين للترويج لمنتجات غير مرخصة.

جهود واضح:

وتابع العنزي أنه لا أحد ينكر دور الجهات المعنية وذات الاختصاص، ولكن بالإمكانات العالية يمكن تغليظ العقوبات عبر التشهير ببعض المشاهير الذين يروجون لهذه المنتجات.



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