بعد الإيقاف المؤقت.. استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين اليوم السبت استئناف إرسال العمالة الفلبينية للمملكة بعد الإيقاف المؤقت.



وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: "تود السفارة الإفادة عن استئناف ارسال العمالة الفلبينية بعد الإيقاف المؤقت وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية".

ويأتي رفع الحظر الذي استمر لفترة قصيرة، وذلك بعد أن قالت السعودية إن العمال لن يتحملوا تكاليف الحجر الصحي وفحوص كوفيد-19 عند الوصول إليها.

وكانت مانيلا اتخذت قرارا بدأ تنفيذه أمس الجمعة بتعليق سفر عمالها إلى السعودية على خلفية تقارير أفادت بأنه طلب من العمال الفلبينيين في البلاد دفع مقابل الحجر الصحي في إطار مكافحة كوفيد-19، وأقساط تأمين.

وأكدت الحكومة السعودية أن أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف سوف تتحمل هذه النفقات لدى الوصول إلى المملكة، بحسب ما نقله بيان اليوم السبت عن وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفسترو بيلو.

يشار إلى أن السعودية هي المقصد الأول بالنسبة للعمالة الفلبينية بالخارج، حيث كانت تستضيف حوالي 20 في المئة منها أواخر عام 2019، بحسب بيانات حكومية.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها ستستقبل العمال الفلبينيين على رحلاتها المتجهة إلى الدمام والرياض، لتعفي بذلك الركاب الذين سبق لهم الحجز ولم يتمكنوا من السفر بسبب حظر إرسال العمالة.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدرا مهما لدعم اقتصاد البلاد.

والفلبين بها ثاني أكبر عدد لإصابات كوفيد-19 والوفيات الناجمة عن المرض في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا إذ تجاوز عدد الحالات فيها 1.2 مليون حالة وبلغت الوفيات 20722.