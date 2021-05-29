شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 301 عملية لمكافحة العمى في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بحملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا خلال الفترة 22 - 25 / مايو 2021م ، بالكشف على 3,941 حالة وإجراء 301 عملية جراحية، فضلا عن توزيع 520 نظارة طبية وصرف 2,180 من الأدوية، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.