شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الهندي يثمّن مبادرة المملكة إرسال 60 طناً من الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّر وزير البترول والغاز الطبيعي والصلب في حكومة الهند دارمندرا برادان عن تقديره الشديد بمبادرة المملكة إرسال 3 حاويات بداخلها 60 طناً من الأكسجين السائل إلى الهند؛ حيث يتوقع أن تصل إلى الموانئ الهندية في 6 يونيو وكذلك توفير 100 حاوية في الأشهر القادمة لدعم الهند في مكافحة كورونا.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن المبادرة تعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين ، كما أشاد بالتواصل المستمر مع سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال هذا الشهر ، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة COVID-19.

وأكد أن تلك المظاهر تعكس الصداقة العميقة والعلاقات الوثيقة التي تشكل في النهاية جوهر العلاقات بين المملكة و الهند.