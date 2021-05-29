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وزير البترول الهندي يثمّن مبادرة المملكة إرسال 60 طناً من الأكسجين 

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الدمام - شريف احمد - عبّر وزير البترول والغاز الطبيعي والصلب في حكومة الهند دارمندرا برادان عن تقديره الشديد بمبادرة المملكة إرسال 3 حاويات بداخلها 60 طناً من الأكسجين السائل إلى الهند؛ حيث يتوقع أن تصل إلى الموانئ الهندية في 6 يونيو وكذلك توفير 100 حاوية في الأشهر القادمة لدعم الهند في مكافحة .

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن المبادرة تعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين ، كما أشاد بالتواصل المستمر مع سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال هذا الشهر ، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة COVID-19.

وأكد أن تلك المظاهر تعكس الصداقة العميقة والعلاقات الوثيقة التي تشكل في النهاية جوهر العلاقات بين المملكة و الهند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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