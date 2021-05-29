مبتعث يكتشف مضادًا حيويًّا لعلاج جائحة جديدة متوقعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المبتعث في أستراليا عبدالله باوزير، مضادًا حيويًّا يساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفاة، متوقعًا انتشار الإنفلونزا الإسبانية مستقبلًا لتكون وفياتها أعلى من جائحة كورونا.

مركب معقد:

وقال المبتعث في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن العلماء اكتشفوا منذ فترة طويلة مركبًا بروتينيًّا معقدًا مسؤولًا عن 70%- 80% من الأمراض، بينها السرطانات بأنواعها والسكري والمناعة والالتهابات، موضحًا أن هذا المركب يُفعّل بعد إصابة الجسم بعدوى فيروسية أو بكتيرية، لينتح مادتي “إنترلوكين 1 بيتا” و”إنترلوكين 18″.

إنترلوكين 18:

وتابع: لقد ركزت في بحثي على مادة “إنترلوكين 18” التي تقتل الخلايا وتنشر الالتهاب مسببة الوفاة، مشيرًا إلى أنه اختار التطبيق على الإنفلونزا الإسبانية؛ لأنها مرشحة في الأعوام القادمة أن تتحول لجائحة، فضلًا عن أن العالم ليس مستعدًّا لمواجهة هذا الأمر في ظل انتشار جائحة “كورونا”.

ولفت إلى أن “نسبة الوفيات بالإنفلونزا الإسبانية تصل إلى 40% من إجمالي المصابين بها، ولا يوجد علاج لها إلى الآن”، مؤكدًا أن تلك الإنفلونزا موجودة على مستوى العالم، ولكنها لم تتحول إلى وباء بعدُ.



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