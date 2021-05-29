فلكية جدة : 102 سنة على انتصار أينشتاين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه تحل اليوم السبت 29 مايو 2021، ذكرى إثبات العالم السير آرثر إدينغتون صحة النظرية النسبية العامة لأينشتاين عندما أثبت حدوث حيود “انحناء” للضوء حول الشمس بالتزامن مع كسوف كلي للشمس.

الكسوف ورؤية النجوم:

وأضاف، نشر ألبرت أينشتاين النظرية النسبية العامة في عام 1915، وكان العلماء مفتونين بالطريقة الجديدة تمامًا للتفكير في الجاذبية- على سبيل المثال، الفكرة القائلة بأن الأجسام ذات الكتلة الكبيرة تتسبب في انحناء الفضاء حولها- ولكن لم يثبت أحد صحة ذلك، ثم في 29 مايو 1919، سافرت بعثة علماء إنجليزية- بقيادة السير آرثر إدينغتون- إلى جزيرة “برينسيبي” قبالة الساحل الغربي لإفريقيا لمراقبة كسوف كلي للشمس، وأظهرت قياسات الفريق خلال الكسوف، أن تنبؤات أينشتاين كانت مذهلة، حيث يمكن رؤية النجوم على حافة الشمس أثناء الكسوف في مرحلة الكسوف الكلي، وقد بدت مواقع النجوم الفعلية “مهجورة”، وهذا بسبب حقيقة أن ضوءها كان يجب أن يسافر إلينا، ليس على طريق مستقيم، ولكن عبر الفضاء المنحني حول الشمس، كما وصفه أينشتاين تمامًا.

دقة القياسات الفلكية:

واستدرك، في وقت لاحق من ذلك العام في 6 نوفمبر 1919، قدم عالم الفلك الإنجليزي فرانك دايسون النتائج في اجتماع مشترك للجمعية الملكية الفلكية والجمعية الملكية في لندن، إذ قال دايسون: لا يمكن أن يكون هناك شك في أن القياسات التي أجريت خلال الكسوف الشمسي في 29 مايو 1919، تؤكد صحة تنبؤ أينشتاين.

إثبات النظرية النسبية:

واختتم أبو زاهرة بالقول: إن النظرية النسبية العامة لأينشتاين لا تفسر فقط حركة الأرض والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي، ففي علم الكونيات الحديث هي تصف أيضًا الحالات المتطرفة للفضاء المنحني، مثل تلك الموجودة حول الثقوب السوداء وتساعد على وصف تاريخ الكون وتوسعه، ومنذ كسوف الشمس الكلي عام 1919، تم إثبات النظرية النسبية لأينشتاين مرارًا وتكرارًا، بطرق مختلفة، وكلنا شاهد أول صورة لأفق الحدث لثقب أسود نشرت عام 2019 والتي أثبتت مرة أخرى أن أينشتاين كان على حق.

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