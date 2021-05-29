استشاري : 10 أكواب ماء خلال 24 ساعة ضرورية لمواجهة الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، بتناول السوائل خلال فترات النهار لمواجهة ارتفاع الحرارة ، نظراً لأن الصيف يحتاج لاهتمام كبير من ناحية الغذاء وشرب السوائل الكافية التي تمنح الطاقة اللازمة وتحسن الدورة الدموية.

وأكد الشريف على أهمية تناول 10 أكواب من الماء خلال 24 ساعة يوميًا ، خصوصًا العاملين في الميدان، لمواجهة التعرق الزائد الذي يفقد كميات كبيرة من السوائل، إضافة إلى المحافظة على درجة حرارة الجسم ضمن المعدلات الطبيعية.

تناول الفواكه مهم للجسم

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن الفواكه الصيفية في الأجواء الحارة، تعتبر مصدراً مهمًا لتزويد الجسم بالسوائل، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن مثل الصوديوم، والفسفور، والبوتاسيوم، إذ تعوض عن الأملاح الناتجة عن فقدان السوائل بسبب التعرق في الحر ، موضحًا أن الفواكه التي يجب تناولها هي : الموز والشمام والتفاح والبرتقال والكمثرى والدراق والمشمش ، بجانب البطيخ الذي له فوائد عديدة لاحتوائه على مواد مضادة للجراثيم، والمحافظة على الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على 97% من السوائل والألياف الغذائية ذات القيمة العالية.

تجنب الخروج في الحر

ودعا الدكتور الشريف، إلى تجنب الخروج في الساعات الأكثر حرارة، والحرص على عدم التعرض للشمس، والبقاء في مكان بارد، وتفادي القيام بمجهود بدني كبير ، وإغلاق النوافذ والستائر خلال النهار وفتحها في الليل، إذ إن ذلك يساعد في إبقاء المنزل باردًا.

الجفاف أبرز مشاكل الصيف

وخلص إلى القول ، إن الجسم يتعرض إلى الجفاف بشكل أكبر خلال فصل الصيف نظرا لإرتفاع درجات الحرارة، ويعتبر شرب الماء من الأشياء الضرورية حيث أن الماء مهم لتعويض فقدان السوائل من الجسم والتي يتم فقدها عن طريق التعرق ، كما أن الماء مهم جدا لصحة الجهاز الهضمي حيث أنه يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل، والتخلص من حالات الإمساك، لذا من المهم شرب الماء بالكمية الكافية على مدار اليوم ، كما يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية.



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