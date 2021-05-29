أبو زاهرة : رصد انفجار في بقعة شمسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

سجلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس صباح اليوم السبت 29 مايو 2021 إنفجاراً في البقعة الشمسية AR2824 ونتج عنه توهج من الدرجة C9 اندفع عبر الغلاف الجوي للشمس مع حلقات عملاقة من البلازما الساخنة، كما أظهر ذلك التسجيل بواسطة مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا.

رؤية تسونامي شمسي:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أنه يمكن أيضًا رؤية تسونامي شمسي يندفع عبر سطح الشمس ، وينتشر من موقع الانفجار بشكل غير متماثل ، ويتحرك بشكل رئيسي شمالاً وشرقاً، وعادة ما تشير مثل هذه الموجات إلى قذف انبعاث كتلي اكليلي – سحابة من الغاز المتاين – نحو الفضاء.

تسجيل انبعاثات راديوية:

وأكد أبو زاهرة ، أنه لم يتم حتى الآن تأكيد حدوث انبعاث لكنه يكاد يكون موجودًا، حيث سجلت انبعاثات راديوية من النوع الثاني من موجة بلازما تنتقل عبر الغلاف الجوي للشمس أسرع من 2000 كيلومتر بالثانية، إذا كانت هذه السرعة صحيحة ، فهذا يعني أن الانبعاث الكتلي الإكليلي سريع.



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