شرطة القصيم تضبط 70 شخصًا في قاعة أفراح بمحافظة الرس

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن ضبط (70) شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، إنَّ الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (70) شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات النّظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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