1106 إصابات بكورونا.. «الصحة» تعلن أعداد حالات التعافي والوفيات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 448284 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1274 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 430937 حالة.

كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7334 حالة.

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