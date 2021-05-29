الأردن يدين إطلاق الحوثيين طائرتين مسيرتين باتجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، إطلاق ميليشيات الحوثي طائرتين مسيرتين يوم أمس وفجر اليوم باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاستمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستهداف المناطق المدنية والذي يشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أكدت الخارجية الأردنية وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وأشادت الوزارة بقدرات وكفاءة قوات التحالف العربي ونجاحاتها المتواصلة في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.

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