ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح بـ الرس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، ضبط (70) شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تجمع مخالف بقاعة أفراح

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (70) شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا .

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



شارك الخبر