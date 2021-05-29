السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

المناطق - الرياض

أعادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 112 يوماً 1419 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد في منطقة الرياض، وأربعة بمنطقة الحدود الشمالية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد