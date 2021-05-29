السعودية | اختتام أعمال المؤتمر الدولي السابع للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم بجدة

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‏‎اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي السابع للجمعية السعودية لأمراض الروماتزم، بفندق هيلتون جدة، بمشاركة أكثر من ٧٥ من نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة، تحت شعار ‎”استكشاف مستقبل أبحاث أمراض الروماتيزم”.

‏‎وأكدت رئيسة المؤتمر رئيس الجمعية السعودية للروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس، أهمية المؤتمر على نمط حياة الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنه أقيم ولأول مرة على مستوى الجمعيات الصحية السعودية يوم الباحثين الواعدين الذي عرض فيه الباحثون الشباب أطباء زمالة الروماتيزم والمتدربين أبحاثهم وأوراقهم البحثية ذات الجودة البحثية العالية، والبالغ عددها ٦٧ ملخصاً بحثياً، منها ٢٩ بحثاً من الباحثين الواعدين والمتدربين، قدمت منها ١٣ بحثاً في الفعالية، جرى خلالها اختيار أفضل ٣ أبحاث مقدمة وتكريم مقدميها.

‏‎من جانبه أبان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي السابع للجمعية السعودية للروماتيزم الدكتور وليد عبد الرب حافظ أن البرنامج العلمي للمؤتمر احتوى على أكثر من ٥٠ محاضرة عن المستجدات في طب أمراض المفاصل والروماتيزم و ١٢ ورشة عمل والكثير من الأوراق العلمية البحثية والموجهة للمتخصصين في أمراض المفاصل والروماتيزم وأيضا أطباء الأسرة والصيدلة والتمريض.

‏‎وأشار إلى أن من محاور أعمال المؤتمر عرض الحالات الطارئة عند المرضى المصابين بالأمراض الروماتيزمية، ونبذة عن دور التمريض في متابعة وتثقيف المرضى وتغير نمط حياة المريض المصاب بالأمراض الروماتيزمية المزمنة والتعريف بأهم الأعراض التي قد يعاني منها المريض، التي تحتاج إلى إجراء طارئ وأيضًا محاضرة عن حقن المفاصل والأنسجة الرخوة.

‏‎وفي الختام قدمت رئيسة المؤتمر الشكر والتقدير لكل من أسهم في انجاح المؤتمر وتميزه لهذا السنة.