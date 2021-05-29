شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تدمير زورقين مفخخين مقابل ميناء الصليف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية

أعلن المتحدث الرسمي بإسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن التحالف تمكن من إحباط هجوم عدائي وشيك بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأشار إلى أن التحالف تمكن من تدمير زورقين مخففين مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.

وأكد التحالف إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.