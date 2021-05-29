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ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح بـ الرس

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح بـ الرس

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، ضبط (70) شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تجمع مخالف بقاعة أفراح

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (70) شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس .

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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