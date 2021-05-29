الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

غداً.. إعلان نتائج أول اختبار للرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، غدًا الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

نتائج اختبار الرخصة المنية

يذكر أن النتائج التي سيتم إعلانها هي لأول اختبار لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة، للحصول على الرخصة المهنية، وفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

أهداف اختبارات الرخص المهنية

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم.



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