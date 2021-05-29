الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

التحالف: تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، إحباط عمليه هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل المليشيا الحوثية.

تدمير زورقين مفخخين

وأوضح التحالف أنه تم تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية .

وندد التحالف باستمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالميه.

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