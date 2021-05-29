الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-29

التعليم: نظام الفصول الدراسية الثلاثة سيطبق في الجامعات بعد عامين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التعليم، اليوم السبت، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، سيطبق في الجامعات بعد عامين من الآن في عام 1444 هـ.

مهلة للجامعات لتطبيق التقويم

وبينت وزارة التعليم، أن الجامعات أعطيت مهلة لمدة عام لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، وهو متروك لكل جامعة بحسب قدرتها على التكيف، لما يتطلب من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم أوضحت سابقًا أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل، والذي تضمن عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني وطلاب الجامعات والتدريب التقني وفئات محددة من طلاب التعليم العام إلى مقراتهم حضوريًا.

التقويم الدراسي الجديد

ونشرت وزارة التعليم، في وقت سابق التقويم الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماده من مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442هـ.

-بداية الفصل الأول 21-1-1443هـ

-بداية الفصل الثاني 1-5-1443هـ

-بداية الفصل الثالث 17-8-1443هـ

-بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1-12-1443هـ -عدد أيام الدراسة الفعلية 183 يوماً

-عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يوماً -عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي القادم دون احتساب إجازة نهاية الأسبوع 39 يوماً

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