السعودية | قصة سعودي يستكشف أسرار الفضاء عبر التصوير

شكرا لقرائتكم قصة سعودي يستكشف أسرار الفضاء عبر التصوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ليال طويلة يقضيها شاب سعودي، وسط أراضي صحراء الرياض، متنقلاً بعدسته بين أسرار وخفايا الفضاء، والذي قضى أكثر من 3 سنوات مستهدفاً جنوب وشرق وشمال الرياض، لاستخراج أجود الصور للعالم الخارجي، طارحاً سؤالا في ذهنهِ هل نحن وحدنا؟ مكرساً حياته للإجابة على هذا السؤال، ومستهدفاً المجرات، والشهب، والكواكب، ومختلف الأجسام السماوية.

أنس الماجد تحدث "للعربية.نت "عن سر شغفه وإصراره على مضي ليالي عدة، لنقل صور مختلفة للفضاء يقول: "في البداية لم أكن مهتما بتصوير عالم الفضاء، إلى أن قررت بشراء تلسكوب والنظر للمشاهد البديعة، وبفترة قصيرة جداً بدأ شغفي بالتصوير، وقررت في عام 2018 أن أخوض تجربة تصوير الفضاء، وكان أول هدف لي هو تصوير مجرة أندروميدا، والنتيجة كانت مبهرة بالنسبة لي، ومن هنا كرست جزءا من حياتي بتصوير الفضاء".

الكسوف الحلقي للشمس

نشر ثقافة الفضاء

وأضاف: "أطمح للظهور بصور منافسة، ونشر الثقافة للمجتمع للتعرف على الفضاء والإمكانيات التي توصلت إليها البشرية، وأغرب ما رصدته بالعدسة هو الكسوف الحلقي للشمس، والذي حدث بشكل واضح ومشاهد من محافظة الأحساء -شرق السعودية- وكانت النتيجة جداً مثالية، واستمراري في هذا المجال هو رد الفعل الإيجابي من المجتمع والمشاهد المبهرة للفضاء".

وتابع حديثه: "المواقع التي أستخدمها للتصوير مختلفة وتعتمد على الهدف، تواجدت في أطراف صحراء الربع الخالي، وتبعد عن الرياض بمسافة 200 كيلو أو 250 كيلو ومنطقة رماح، وصحراء الدهناء، وكل ما بعدت المسافة كُل ما ظهرت الرؤية أفضل والنتائج أفضل لالتقاط الأجسام المطلوبة".

صورة للقمر

أوقات تصوير الفضاء

وختم حديثه "أفضل الأوقات للتصوير في الليلة التي لا يظهر فيها القمر، لسبب أن ضوء القمر يصعّب الظهور بنتائج مرضية، ومن الضروري متابعة الأحوال الجوية، والتأكد من عدم وجود تقلبات جوية، والأدوات المستخدمة (الحامل، والتلسكوب، والكاميرة) ويعد الحامل هو أهم القطع لتتبع الأجسام السماوية وأحمل أنواع عديدة من التلسكوب والسبب هو اختلاف أحجام الأجرام السماوية".