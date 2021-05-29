شكرا لمتابعة خبر عن السلمي يوضح حكم سفر المرأة للحصول على وظيفة ويشق على والدها السفر معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله السلمي استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم سفر المرأة التي تحتاج إلي وظيفتها ووالدها يشق عليه السفر معها.

قال السلمي "من المعلوم عند جماهير أهل العلم أن المرأة لايجوز لها أن تسافر مسافة يوما وليلة إلا مع محرم ، وهذا الحكم واجب ، وغاية الواجب أن يسقط مع العجز وعدم الإمكان "

وأضاف ""فإذا كانت المرأة تنفق على والدها أو على أسرتها وجاءت هذه الوظيفة ولا أحد منهم ينفق عليها فإذا ذهبت مع نساء مؤمنات في سيارة فيكون ذلك من الحاجة المقدرة".