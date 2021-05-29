شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «التعليم»: نظام الفصول الدراسية الثلاثة سيطبق في الجامعات بعد عامين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، سيطبق في الجامعات بعد عامين من الآن في عام 1444 هـ.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الجامعات أعطيت مهلة عام لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، وهو متروك لكل جامعة بحسب قدرتها على التكيف، لما يتطلب من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم ذكرت سابقًا أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية.