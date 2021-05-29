شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الأرصاد»: الحرارة تصل إلى 50 درجة الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أنَّ درجات الحرارة سوف تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف، وأنَّ المنطقة الشرقية تسجل الأعلى في درجات الحرارة، خاصة في محافظة الأحساء.

وقال عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية" ، إنَّ الأجواء ستستمر حارة حتى منتصف الأسبوع، مشيرًا إلى أنَّ دخول فصل الصيف (أرصاديًا وليس فلكيًا) سيكون يوم الثلاثاء القادم.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية، وكالعادة قد تلامس درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية، على بعض المناطق الشرقية خاصة في الأحساء، وقد تتأثر منطقة مكة المكرمة بالرياح الشرقية الجافة والحارة ترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية.